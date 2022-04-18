ليبيا الان

الراجحي: إقفال النفط سيفشل كما فشل في منعنا من التعاون مع تركيا

تم النشر منذُ 54 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عبد السلام الراجحي، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، إن إقفال النفط ومنع تصديره لن يجدي، وأنه خلال 9 سنوات الأخيرة تم إيقاف تصدير النفط 8 مرات للتحقيق مكاسب سياسية وهذه المرة هي التاسعة.

أضاف على فيسبوك قائلًا: “كل عمليات إيقاف تصدير النفط بالسابق لم تحقق أهدافها السياسية، حيث كان آخر إيقاف لتصدير النفط لمكسب سياسي في شهر يناير 2020”.

وتابع قائلًا: “كان الهدف الضغط على السيد فائز السراج لإيقاف التعاون العسكري الليبي التركي، و النتيجة عاد تصدير النفط ولم يتم إيقاف الاتفاق الليبي التركي العسكري” وفق تعبيره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك