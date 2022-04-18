الراجحي: إقفال النفط سيفشل كما فشل في منعنا من التعاون مع تركيا

قال عبد السلام الراجحي، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، إن إقفال النفط ومنع تصديره لن يجدي، وأنه خلال 9 سنوات الأخيرة تم إيقاف تصدير النفط 8 مرات للتحقيق مكاسب سياسية وهذه المرة هي التاسعة.

أضاف على فيسبوك قائلًا: “كل عمليات إيقاف تصدير النفط بالسابق لم تحقق أهدافها السياسية، حيث كان آخر إيقاف لتصدير النفط لمكسب سياسي في شهر يناير 2020”.

وتابع قائلًا: “كان الهدف الضغط على السيد فائز السراج لإيقاف التعاون العسكري الليبي التركي، و النتيجة عاد تصدير النفط ولم يتم إيقاف الاتفاق الليبي التركي العسكري” وفق تعبيره.