1280 مولودا جديدا في سرت منذ بداية العام الجاري

أكد مكتب تسجيل المواليد والوفيات بمستشفى «ابن سينا» التعليمي بسرت، تسجيل 1280 مولودًا جديدًا منذ بداية العام الجاري.

وأفاد مصدر بالمكتب، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، بأن عدد الوفيات منذ بداية العام الجاري أيضًا بلغ 148 حالة وفاة.

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وأضاف أن موظفي المكتب يبذلون جهودًا خلال الفترتين الصباحية والمسائية والمناوبة لمتابعة وحصر المواليد الجدد والوفيات بالمستشفى بسرت.