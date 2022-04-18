السويحلي: لن نسمح للمهووس بالسلطة باشاغا بإدخال حكومة تدخل حفتر الى طرابلس

ليبيا – هاجم عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة عبد الرحمن السويحلي رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاآغا ومسؤولين آخرين في البلاد.

هجوم السويحلي جاء في تدوينة له بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” اطلعت عليها صحيفة المرصد كتب فيها:”نحمل المهووس بالسلطة باشاآغا وشركائه حفتر وعقيلة ومخابرات دولة جارة مسؤولية التصعيد والعبث بقوت الليبيين النفط بعد فشل مخططهم السابق”.

وأضاف السويحلي كاتبا:”لقد أفشلوا بقوانينهم المفصلة انتخابات الـ24 من ديسمبر ويحاولون الآن مجددا عرقلة الوصول للانتخابات ولكن إرادة الشعب الداعم للتغيير ستنتصر وسيسجل التاريخ هؤلاء كأكثر من تسبب في معاناة وتشريد الليبيين على مدى سنوات”.

وتابع السويحلي بالكتابة:”لقد قالت القوى المدنية الوطنية كلمتها منذ فبراير الماضي لن يسمح بدخول حكومة تمكين حفتر من النافذة بعد فشله في الدخول من الباب في الـ4 من أبريل وسيبقى موقفنا ثابتا اليوم وغدا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية