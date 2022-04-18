الكيلاني: إحالة منحة الأبناء عن الأشهر الستة للمصارف

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ” وفاء الكيلاني” ، اليوم الإثنين، إحالة منحة الأبناء للمصارف عن الأشهر الستة من أبريل حتى سبتمبر للعام الجاري 2022، وذلك بعدما صُرفت خلال الأيام الماضية الأشهر الثلاثة الأولى من العام (يناير وفبراير ومارس).

وذكرت الكيلاني، في مؤتمر صحفي مصور نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك»، إن عدد الأسر المستفيدة من المنحة بلغ مليونًا و86 ألفًا و898 أسرة،

كما لفتت إلى أن إجمالي القيمة المصروفة للستة أشهر بلغت مليارين و46 مليونًا و685 ألفًا و800 دينار.

وأضافت خلال المؤتمر، أن الوزارة أرسلت للمصارف ملحقًا عن العام 2021 بتاريخ 7 نوفمبر، وتعكف الوزارة على إنهاء الملحق المتبقي للعام 2021 على أن يكون في حسابات المستفيدين قبل نهاية شهر رمضان.

مردفة ، أن مخصصات المهجرين والنازحين جاهزة للصرف، وستكون في حسابات المستفيدين خلال اليومين المقبلين.

كما أكدت أن الوزارة قد أولت أهمية بملف المهجرين والنازحين عن المنطقتين الشرقية والجنوبية، للوقوف على مشاكلهم، حيث شكلت لجنة لمتابعة إجراءاتهم بتكليف مدير شؤون الفروع على رأس هذه اللجنة لمتابعة عملية التدقيق والإجراءات والحصر ومطابقتها مع الجهات ذات الاختصاص منها الأحوال المدنية، حيث بلغ عدد الأسر الجاهزة للصرف بالمنطقة الشرقية 6 آلاف و726 أسرة وعدد الأسر بالمنطقة الجنوبية 4 آلاف و701 أسرة.