مصدر أمني لـ218: سيارة مفخخة تستهدف نقطة عسكرية في أم الأرانب

أفاد مصدر أمني تحفظ على ذكر اسمه لـ 218، بوقوع تفجير بسيارة شحن متوسط نوع “توك توك” أمام سرية الدوريات الصحراوية التابعة لكتيبة طارق بن زياد في منطقة أم الأرانب إحدى مناطق بلدية الشرقية.

وأضاف المصدر أن التفجير تم عن بعد، بعد أن ركن السائق السيارة بالقرب من مقر السرية وتركها الي مكان مجهول، مشيراً إلى أن العملية خلفت جرحى.

ولا يعد هذا العمل الأول من نوعه، حيث تعرض عناصر من كتيبة أخرى في أم الأرانب إلى رماية من سلاح متوسط خلال الفترة الماضية، ما يدل على وجود نشاط مخفي لعناصر إرهابية في الجنوب الليبي، حسب المصدر.

وأظهر مقطع فيديو متداول هيكل السيارة التي انفجرت، والتي بدت زرقاء اللون من نوع “توك توك”، كما ظهرت شظايا المحرك وبقايا من أجزائه في المقطع.

وشهدت المنطقة بعد العملية انتشارا أمنياً واستنفارا في صفوف الجيش، وعمليات تمشيط وتقصي للقبض على الفاعل والتأكد من أي تواجد لعناصر من داعش أو العصابات الإجرامية التي تنشط في المناطق الحدودية في الجنوب الليبي.

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