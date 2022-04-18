بعد حصوله على عدة مناصب في حكومته.. لينو: توجيه الإتهامات للدبيبة بالوقوف وراء أي فشل ليس إلا جزءًا من الحرب الإعلامية بين الأطراف السياسية

رأى عضو مجلس النواب محمد لينو أن “توجيه الاتهامات لرئيس حكومة تسيير الأعمال المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة بالوقوف وراء أي فشل قد يلحق باجتماعات القاهرة، ليس إلا جزءًا من الحرب الإعلامية القائمة بين الأطراف السياسية وإلصاق كل طرف التهم لخصمه”، بحسب قوله.

لينو وفي تصريحات صحفية انتقد “اكتفاء البعض بالترويج بوجود مصلحة لحكومة تسيير الأعمال في استمرار الخلافات بين النواب ومجلس الدولة، وتجاهل أن المجلسين وكذلك المجلس الرئاسي سوف يستفيدون بالاستمرار في السلطة، ما لم تكن هناك انتخابات وما لم يحدث التوافق حولها”، بحسب قوله.