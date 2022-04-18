داخلية الوحدة الوطنية المؤقتة: تسلمنا من إيطاليا زورقين بحريين من أصل ستة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، إتمام مراسم تسليم واستلام زورقين من أصل ستة زوارق بحرية مجهزة بأحدث التقنيات بين الإدارة للعامة لأمن السواحل وإدارة العلاقات والتعاون والمندوب الأمني بالسفارة الإيطالية لدى ليبيا.

وقد عقد اجتماع بين مدير إدارة العلاقات والتعاون ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل ومدير أمن منفذ ميناء طرابلس البحري، ورئيس مكتب الشؤون الأوروبية بإدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية وعدد من الأعضاء المعنين بالإدارات المعنية والمحلق الأمني الإيطالي والوفد المرافق له.

بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية ،،،

وذكر بيان المكتب أن الاجتماع تناول تحديد موعد التدريب على الزوارق المستلمة والذي تقرر البدء فيه يوم السبت القادم وإحالة القوائم بقطع الغيار لاجراء الصيانة الدورية للقطع البحرية العاملة وأيضاً تم تحديد موعد وصول بعض المعدات والمستلزمات التشغيلية اللازمة للإدارة.

ويجدر الاشارة الى أنه، قد نتقل المشارون في الاجتماع إلى منفذ ميناء طرابلس البحري لمعاينة الزوارق البحرية المستلمة والاطلاع على أعمال الصيانة القائمة للقطع البحرية لأخرى.