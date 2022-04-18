الحويج يضيف سلع ومواد الى قائمة السلع المحظور والمقصور تصديرها واستيرادها

العنوان – طرابلس

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج قرارًا بشأن إضافة أحكام إلى قراره رقم 359 لسنة 2021 م بتحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها واستيرادها.

وأشار قرار الحويج في مادته الأولى إلى إضافة سلع ومواد إلى قوائم السلع المحظور تصديرها.

وتشمل هذه المواد النضائد بجميع أنواعها وأحجامها، وألواح الطاقة الشمسية بمختلف أحجامها ، الأنابيب الصناعية حديد – كربو ستيل – المونيوم – نحاس والكوابل الكهربائية بجميع أنواعها.

كما شمل القرار، الصمامات والأنابيب المعدنية بجميع أنواعها، وصفائح الألمونيوم والحديد والسن ستيل ، أعمدة الكهرباء والمحولات الكهربائية.

ونص القرار على أسطوانات الغاز الخاصة بأعمال اللحام، ومولدات الكهرباء بمختلف أنواعها، الأجهزة والمعدات الكهربائية والالكترونية ومعدات القياس، المضخات بجميع أنواعها.