الدبيبة يختار الجزائر لعقد مؤتمر إقليمي حول الملف الليبي

أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، عن عزمه اختيار الجزائر لعقد مؤتمر لوزراء خارجية الدول المعنية بالملف الليبي والأوضاع الراهنة بالبلاد.

وأكد الدبيبة عبر تصريح له بعد لقائه -الإثنين- مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن “الجزائر تدعو الليبيين إلى ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية وتنظيم انتخابات في أقرب وقت، لضمان استقرار الشعب الليبي”-حسب تعبيره.

ونوه الدبيبة في تصريحه بجهود الجزائر فيما يخدم مصالح ليبيا في الظروف الحالية، وأبرزها ما يتعلق بالتعاون الإقتصادي بين البلدين خاصةً في قطاع النفط والغاز، لافتاً إلى ضرورة التنسيق في الملفات المتعلقة بالتحكم في الأسعار والتصدير.

ويشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة قد أثنى في تغريدة له من خلال حسابه بتويتر، على دعم الرئيس الجزائري وجهود حكومته نحو تنفيذ الانتخابات، “واستعداد الجزائر لعقد مؤتمر دولي دعماً لإرادة الليبيين في إجراء الانتخابات في أقرب وقت”-حسب قوله.

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