اللواء المحجوب: تفجير السيارة المفخخة محاولة يائسة من داعش لإثبات قدرته على القيام بعمليات إرهابية

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي التابعة للقيادة العامة، اللواء خالد المحجوب، مساء أمس الإثنين، تفجير سيارة مفخخة قرب معسكر تابع للواء طارق بن زياد بمنطقة أم الأرانب جنوب غرب ليبيا من قبل عناصر تابعين لتنظيم داعش، نافيًا وقوع أي ضحايا جراء الهجوم.

جاء ذلك في تدوينة نشرها عبر حسابه على فيسبوك، وقد أعلن فيها أن تفجير السيارة المفخخة محاولة يائسة من التنظيم الإرهابي لإثبات قدرتهم على القيام بعمليات إرهابية.

وأردف قائلا: أن “تنظيم داعش الإرهابي قام بتفجير السيارة المفخخة بتقنية التشغيل عن بعد أمام معسكر سرية الدوريات الصحراوية التابع للواء طارق بن زياد المعزز بمنطقة أم الأرانب دون أن تكون هناك أي خسائر بشرية”.