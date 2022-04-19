ليبيا الان

وصول أول رحلة جوية من القاهرة لبنغازي بعد توقف 8 سنوات

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة مصر للطيران في بيان لها -الإثنين- عن وصول أول رحلة للشركة إلى مطار بنينا في بنغازي، قادمة من مطار القاهرة الدولي، بعد توقف استمر لــ 8 سنوات.

وأكد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران عمرو أبو العينين على تشغيل الخط المباشر بين مطاري القاهرة وبنغازي بمعدل رحلة كل يوم، موضحاً أن هذا القرار يهدف لتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين وأيضاً بسبب تواجد العديد من المصريين المقيمين والعاملين في ليبيا.

يُذكر أن الرحلات الجوية بين القاهرة وليبيا قد توقفت بسبب عودة العمالة المصرية من ليبيا، بسبب الأوضاع الأمنية على مدار السنوات الماضية، فيما استهلت لاحقاً الرحلات بين الإسكندرية وبنغازي.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة القوى العاملة المصرية قد أطلقت في ديسمبر 2021 منظومة للربط الإلكتروني بين البلدين، لـ”تنظيم وتسهيل تنقّل العمالة بين البلدين للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا ومشاريع عودة الحياة لطبيعتها”، بحسب بيان الوزارة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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