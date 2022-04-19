انتشال جثث 6 مهاجرين وفقدان 29 بعد تحطم قاربهم قبالة سواحل صبراتة

أخبارليبيا24

أعلنت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة. انتشال جثث 6 مهاجرين وفقدان 29 مهاجر غير شرعي بعد تحطم قاربهم قبالة سواحل صبراتة.

وأوضحت الوكالة بحسب (أ ف ي ) أن تحطم القارب وقع الجمعة الماضية. مؤكدة أنه لم يتضح على الفور سبب انقلاب القارب الخشبي.

وشددت المنظمة الدولية للهجرة على الحاجة الماسة لقدرات البحث والإنقاذ المخصصة وآلية الإنزال الآمن لمنع المزيد من الوفيات والمعاناة”.

وأضافت أن محققون مكلفون من أعلى هيئة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وجدوا أدلة على جرائم محتملة ضد الإنسانية ارتكبت في ليبيا ضد المهاجرين المحتجزين في السجون التي تديرها الحكومة وعلى أيدي تجار البشر.

وأشارت إلى أنه في وقت سابق من هذا الشهر، غرق أكثر من 90 شخصًا في قارب مكتظ في البحر الأبيض المتوسط ، بعد أيام من مغادرتهم ليبيا، وفقًا لمنظمة أطباء بلا حدود.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن 476 مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط بين 1 يناير و11 أبريل 2022

بمجرد عودة المهاجرين إلى ليبيا، يتم نقلهم عادة إلى مراكز الاحتجاز التي تديرها الحكومة والتي تنتشر فيها الانتهاكات والمعاملة السيئة.