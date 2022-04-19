الحكومة الليبية: نؤكد على ضرورة مكافحة ظاهرة الإرهاب بكل أشكالها وصورها في جميع مدن ومناطق البلاد

استنكرت الحكومة الليبية العمل الإرهابي الذي استهدف معسكر للواء طارق بن زياد معزز بمنطقة أم الأرانب.

الحكومة الليبية، وفي بيان لها ممهور باسم نائب رئيس الحكومة سالم الزادمة، قالت: “نستنكر بأشد العبارات العمل الإرهابي الذي استهدف معسكر القوات المسلحة بمنطقة أم الأرانب بسيارة مفخخة”.

وأكدت الحكومة على ضرورة مكافحة ظاهرة الإرهاب بكل أشكالها وصورها في جميع مدن ومناطق البلاد، ووضع حدا لهذه الجرائم والانتهاكات وتقديم مرتكبيها إلى العدالة وفق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، مشددةً على ضرورة إتخاذ إجراءات وقرارات من شأنها تجفيف منابع تمويل هذه التنظيمات الإرهابية وتسليحها ومعاقبة من يقف وراء ذلك، ونطالب المجتمع الدولي بتقديم الدعم اللازم للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.

وأكدت أنه لابد من اتخاذ خطوات جادة في دعم وبناء المؤسسات الأمنية والعسكرية، حتى تتمكن الحكومة الليبية من بسط سيطرتها وسيادتها التامة على كامل أراضيها، واستلام مقراتها ومؤسساتها في مدينة طرابلس.