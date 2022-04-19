غنيم: الدبيبة يحاول تشكيل تحالف «ليبي- جزائري»

توقع عبد السلام غنيم، المحلل السياسي، أن عبدالحميد الدبيبة يحاول تشكيل تحالف «ليبي- جزائري» عقب زيارته التي بدأها اليوم إلى الجزائر.

وقال غنيم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” سياسة المحاور من أجل الكراسى، يبدو أنّ دبيّبة يُحاول تشكيل محوَر “ليبى جزائرى” مضاد للمحور “الليبى المصرى”

وأضاف غنيم:” الدبيّبة فى زيارة رسميّة للجزائر على رأس وفد كبير يشمل عدد من الوزراء ورئيس الأركان العامة ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس جهاز الأمن الداخلي”.

والتقى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، ظهر اليوم الإثنين، بالقصر الرئاسي في العاصمة الجزائرية، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

كما عقد الجانبان، لقاءً موسعًا حضره من الجانب الليبي رئيس المخابرات العامة ، ورئيس الأركان العامة ورئيس جهاز الأمن الداخلي ، ووزيري الدولة للاتصال والشؤون السياسية ، وشؤون مجلس الوزراء، ومن الجانب الجزائري رئيس الوزراء، ووزراء الخارجية ، والداخلية ، والاتصال ورئيسي المخابرات العامة وجهاز الأمن الداخلي.

وخصص اللقاء لمناقشة الوضع السياسي القائم، وكذلك التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وفي كلمة للرئيس تبون، أكد دعمه الكامل لحكومة الوحدة الوطنية، ودعمه لإجراء الانتخابات التشريعية في ليبيا، والتي اعتبرها الحل الحقيقي للأزمة الليبية.

ومن جانبه أكد الدبيبة، استعداد الحكومة لإجراء الانتخابات التي تعتبرها هدفها الأساسي في هذه المرحلة، وأن الشعب الليبي لم يعد راغبا للمراحل الانتقالية التي يتم صناعتها بالتزوير بهدف تطويل الأزمة الليبية.