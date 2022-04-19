عقيلة صالح يشدد على التعامل مع الحكومة الليبية برئاسة باشاغا دون غيرها

العنوان – طبرق

شدد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على ضرورة التعامل مع الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

ووجه صالح خطابه في هذا الشأن إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية والممثل القانوني لهيئة مكافحة الفساد.

وأكد على عدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن التعامل لا يكون إلا مع الحكومة الليبية دون غيرها باعتبارها السلطة التنفيذية صاحبة الشرعية.