وزيرة الشؤون الاجتماعية تتعهد بصرف ملحق منحة الأولاد قبل نهاية رمضان

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة وفاء الكيلاني، صرف منحة الأولاد عن الأشهر الثلاثة الأولى لسنة 2022 يناير وفبراير ومارس، في إطار ما توليه الوزارة من اهتمام في هذا الشأن ضمن مبادرة عودة الحياة التي أطلقتها الحكومة ودعم المواطن خلال شهر رمضان.

وأضافت الكيلاني في كلمة مصورة، أن الصرف يشمل أيضاً فئة المهجرين، وقد أرسلت الوزارة المنحة المتضمنة للستة أشهر المتبقية المتمثلة في منحة الأولاد دون سن الثامنة عشر.

وقالت الوزيرة في كلمتها، إن عدد الأسر المستفيدة قد بلغ مليوناً و86 ألفاً و898 أسرة، فيما بلغ إجمالي القيمة المصروف لستة أشهر أكثر من مليارين و46 مليوناً و685 ألفاً و800 دينار.

كما أرسلت الوزارة ملحقاً عن سنة 2021 للمصرف، فيما تعكف على أن يكون المتبقي من العام الماضي في حسابات المستفيدين قبل نهاية شهر رمضان.

وخلصت الكيلاني في كلمتها أن وزارة الشؤون الاجتماعية تولى اهتماماً بفئة المهجرين من المنطقتين الجنوبية والشرقية، والذين تجاوز تعدادهم أكثر من 12 ألف أسرة، وشكلت بالخصوص لجنة للتدقيق والمطابقة من الجهات ذات العلاقة ليتم صرف المنحة لهم.

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