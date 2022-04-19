لجنة الداخلية النيابية: الدبيبة يجوّع 5000 عائلة من عائلات أعضاء جهاز الأمن الداخلي بالمنطقة الشرقية

استنكرت لجنة الداخلية بمجلس النواب ما يقوم به رئيس حكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة من إيقاف مرتبات منتسبي جهاز الأمن الداخلي بالمنطقة الشرقية.

اللجنة النيابية، وفي بيان لها، أكدت أن هذا الأمر يدخل ضمن سياسة ممنهجة لهدم الأجهزة الأمنية التخصصية وتجويع منتسبيها وعائلاتهم، خصوصا خلال الشهر الكريم ، شهر رمضان المبارك ، حيث تعمد إيقاف صرف مرتبات منتسبي جهاز الأمن الداخلي منذ شهر1 لسنة 2022م وحتي الآن ، رغم مخاطبة نائب رئيس الحكومة ، ووزير المالية، وأعلام هيئة الرقابة الإدارية.

وتابعت: “ناهيك عن تعمد عدم صرف أي ميزانية للجهاز بالمنطقة الشرقية منذ توليه لمهام الحكومة في عام 2021م وقيامها في المقابل بصرف أكثر من 60 مليون دينار ليبي لرئاسة الجهاز الموازية في طرابلس والتي يسيطر عليها أحد أعتى أفراد المليشيات”.

وحملت اللجنة رئيس حكومة تصريف الأعمال كامل المسؤولية القانونية لقيامه بتجويع أكثر من خمسة آلاف عائلة ليبية من عائلات منتسبي جهاز الأمن الداخلي، مناشدةً رئاسة المجلس الرئاسي، ورئاسة مجلس النواب الليبي التدخل بشكل عاجل لصرف مرتبات واحتياجات رئاسة وفروع جهاز الأمن الداخلي بالمنطقة الشرقية.