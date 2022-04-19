فرانس برس: بسبب إغلاقات النفط.. ليبيا تقترب من خسارة 600 ألف برميل يوميا

قالت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في تقرير لها أمس الإثنين، إن «ليبيا تقترب من خسارة نحو 600 ألف برميل يوميًا بسبب سلسلة الإغلاقات التي بدأت السبت» للحقول والموانئ النفطية،

وأشارات الوكالة الفرنسية إلى أن تكرار «عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية طيلة السنوات الماضية بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية أو حتى خلافات سياسية تسببت في خسائر تجاوزت 100 مليار دولار، بحسب مصرف ليبيا المركزي».

كما أضافت «فرانس برس» إلى أنه يجري «عبر ميناء الزويتينة النفطي الحيوي تصدير نحو ربع إنتاج ليبيا من الخام يوميًا»، وهو يبعد 180 كلم جنوبًا عن بنغازي، ثاني أكبر مدن ليبيا.

ويجدر الاشارة اى ان المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، قد اعلنت أمس الاثنين، حالة «القوة القاهرة» في حقل الشرارة جنوب غرب ليبيا، بعد ساعات من إعلانها وقف العمليات في ميناء الزويتينة النفطي شرق البلاد، وكذلك بعد يوم من إعلانها في حقل الفيل النفطي.

كما ذكرت المؤسسة، في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنها اضطرت إلى إعلان «القوة القاهرة» في حقل الشرارة إثر قيام «مجموعة من الأفراد بممارسة ضغوط على المستخدمين في حقل الشرارة، الأمر الذي اضطرهم إلى إيقاف تدريجي للإنتاج بالحقل»، مشيرة إلى أن خام الشرارة المزود الرئيسي لمصفاة الزاوية في غرب ليبيا التي تغذي بدورها السوق المحلية بالمحروقات.