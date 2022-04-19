وليامز تؤكد الدعم الأممي للتوافق بين مجلسي النواب والدولة

جددت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز تأكيد دعم الأمم المتحدة للتوافق الليبى الليبى، معربةً في هذا الصدد عن تشجيع المنظمة الدولية لهذا التوافق بين مجلسي النواب والدولة.

وأشارت وليامز في تصريح لصحيفة اليوم السابع -الإثنين- إلى أن البعثة الأممية تشجع التوافق بين المجلسين وستدعم الحل بين الليبيين، منوهةً إلى أن المجلسين “مسؤولان بشكل كامل لتحقيق حل شامل لأنهما مسؤولان عن المسار الدستوري”-حسب قولها.

كما نوهت وليامز إلى أنها ستواصل العمل مع البرلمان ومجلس الدولة بتقديم الدعم اللازم لهما “للتوصل لإطار دستوري متفق عليه، مع ضرورة أن يكون الحل ليبى – ليبي”، مشيرةً إلى أهمية التوصل لإطار دستورى متين، لإجراء الانتخابات فى أقرب وقت”.

وخلصت المستشارة إلى القول بأن “مخرجات مؤتمر برلين هى المظلة التى يجب أن يعمل فى إطارها الليبيين”، وفيما لفتت لوجود درجة من التدخل الأجنبى السلبى فى الأزمة الليبية مع بعض الأطراف الليبية، شددت على “أهمية التوصل لدولة ليبية آمنة ومستقرة ولا تشكل تهديداً لجيرانها”، كما أكدت على “ضرورة دعم المجتمع الدولى لليبيا لتحقيق التوافق والوحدة وإجراء انتخابات تفضي لانتخاب حكومة تمثل الشعب الليبي”-وفقاً لإجاباتها على أسئلة الصحفيين.

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