رئيس مجلس النواب يطالب كافة الجهات السيادية بعدم التعامل مع حكومة الدبيبة لكونها منتهية الولاية

وجه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، كتابا لكل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية والممثل القانوني لهيئة مكافحة الفساد.

المستشار صالح، وخلال الكتاب الذي طالعته قناتنا، أكد عدم قانونية التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية أو التخاطب باسمها كونها منتهية الولاية بموجب قرار مجلس النواب الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 2021م ، والقاضي بإنتهاء ولايتها، وكذلك القرار رقم 10 لسنة 2021م والقاضي بسحب الثقة منها، على أن يكون التعامل مع الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا دون غيرها باعتبارها السلطة التنفيذية وفق قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2022م.