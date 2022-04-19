الدبيبة: أشكر أخي «تبون» على حفاوة الاستقبال.. وأقدر دعمه لخطواتنا

قدم عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، الشكر للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، على حفاوة الاستقبال خلال زيارته للجزائر التي بدأها اليوم الإثنين، ودعم خطوات حكومته في ليبيا.

وقال الدبيبة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” أشكر أخي رئيس الجمهورية الجزائرية على حفاوة الاستقبال الذي لاقيناه في بلد المليون ونصف شهيد”.

وأضاف:” أقدر دعمه لخطوات حكومة الوحدة الوطنية لتنفيذ الانتخابات واستعداد الجزائر للتحضير لعقد مؤتمر دولي دعماً لإرادة الليبيين في إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن”.

والتقى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، ظهر اليوم الإثنين، بالقصر الرئاسي في العاصمة الجزائرية، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

كما عقد الجانبان، لقاءً موسعًا حضره من الجانب الليبي رئيس المخابرات العامة ، ورئيس الأركان العامة ورئيس جهاز الأمن الداخلي ، ووزيري الدولة للاتصال والشؤون السياسية ، وشؤون مجلس الوزراء، ومن الجانب الجزائري رئيس الوزراء، ووزراء الخارجية ، والداخلية ، والاتصال ورئيسي المخابرات العامة وجهاز الأمن الداخلي.

وخصص اللقاء لمناقشة الوضع السياسي القائم، وكذلك التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وفي كلمة للرئيس تبون، أكد دعمه الكامل لحكومة الوحدة الوطنية، ودعمه لإجراء الانتخابات التشريعية في ليبيا، والتي اعتبرها الحل الحقيقي للأزمة الليبية.

ومن جانبه أكد الدبيبة، استعداد الحكومة لإجراء الانتخابات التي تعتبرها هدفها الأساسي في هذه المرحلة، وأن الشعب الليبي لم يعد راغبا للمراحل الانتقالية التي يتم صناعتها بالتزوير بهدف تطويل الأزمة الليبية.