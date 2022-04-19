المحجوب: تفجير السيارة المفخخة «محاولة يائسة» من داعش لإثبات قدرته على القيام بعمليات إرهابية

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي التابعة للقيادة العامة، اللواء خالد المحجوب، مساء أمس الإثنين، تفجير سيارة مفخخة قرب معسكر تابع لـ«اللواء طارق بن زياد» بمنطقة أم الأرانب جنوب غرب ليبيا من قبل عناصر تابعين لتنظيم «داعش»، نافيًا وقوع أي ضحايا جراء الهجوم.

جاء ذلك في تدوينة نشرها عبر حسابه على «فيسبوك»، وقد أعلن فيها أن تفجير السيارة المفخخة «محاولة يائسة» من التنظيم الإرهابي «لإثبات قدرتهم على القيام بعمليات إرهابية».

وأردف قائلآ: أن «تنظيم داعش الإرهابي قام بتفجير السيارة المفخخة بتقنية التشغيل عن بعد أمام معسكر سرية الدوريات الصحراوية التابع للواء طارق بن زياد المعزز بمنطقة أم الأرانب دون أن تكون هناك أي خسائر بشرية».

ويذكر أنه قد تداول نشطاء، على مواقع التوصل الاجتماعي، فيديو لموقع الهجوم أظهر مجموعة من الشباب تتفقد مكونات السيارة المفخخة التي تطايرت جراء التفجير إلى جانب سور المعسكر.

وتجدر الاشارة الى أن آخر هجوم نفذه التنظيم في أواخر يناير الماضي، عندما استهدف عناصر تنظيم «داعش» دورية تابعة لكتيبة «شهداء أم الأرانب» بمنطقة جبل عصيدة، قرب بلدة القطرون جنوب غرب ليبيا، ما تسبب في مقتل ثلاثة عناصر أمنية وأربعة آخرين من التنظيم الإرهابي، وفق بيانات رسمية.