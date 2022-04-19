زكي: الوضع في طرابلس مقلق للغاية بسبب الحشد العسكري

ليبيا – أكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري النائبة جيهان زكي على أن المباحثات بين مجلسي النواب والدولة فرصة ذهبية للشعب الليبي.

زكي لفتت في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إلى أن الاجتماعات التي تحتضنها القاهرة تشكل فرصة ذهبية لمجلسي النواب والدولة لتحقيق التوافق الذي يحقق الاستقرار والأمن للشعب الليبي.

وأشارت إلى أن الوضع في طرابلس مقلق للغاية، بسبب الحشد العسكري من الأطراف الرافضة للسلام والاستقرار، مؤكدة أن وقف هذا الحشد والبعد عن التوتر يساهم في نجاح المباحثات الليبية الأممية بالقاهرة.

ونوهت إلى أن المباحثات الليبية الليبية برعاية الأممية تمثل خطوة في الطريق الصحيح وتساند الموقف المصري الداعم للأمن والاستقرار في ليبيا، مشددةً على ضرورة تحمل الأطراف الدولية المسؤولية دورها في تحقيق السلام في ليبيا والمنطقة.

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