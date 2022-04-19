خلال حضوره مأدبة إفطار.. «البدري» يناقش مع رئيس البرلمان الأردني القضايا المشتركة

شارك عبد الباسط عبدالقادر البدري، سفير دولة ليبيا لدى المملكة الأردنية الهاشمية، في مأدبة إفطار أقامها رئيس مجلس النواب الأردني المحامي عبدالكريم الدغمي، وشارك فيها عدد من السفراء لدى المملكة.

وقدم رئيس مجلس النواب الأردني، دعوة على مأدبة إفطار بمناسبة حلو شهر رمضان المبارك وبحضور رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الإثنين.

وتطرق البدري مع رئيس مجلس النواب الأردني إلى العديد من القضايا المشتركة لما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين، وفقا لبيان السفارة الليبية بالأردن.

وأقام الدغمي، اليوم الإثنين، مأدبة إفطار في مدينة الحسين للشباب، كما حضر مأدبة الإفطار عدد من الوزراء والأعيان وأعضاء المجلس القضائي وكبار مسؤولي الدولة .

كما شملت الدعوة عدد من السفراء المعتمدين لدى المملكة، والصحفيين والإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام .