المهدي: غلق الحقول يعد رسالة للمجتمع الدولي للضغط على الدبيبة من أجل التسليم

ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي إن جلسات مجلسي النواب والدولة في القاهرة كان الهدف الأساسي منها كسر الجمود وإزالة العراقيل أمام إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والتوافق على قاعدة دستورية.

المهدي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أوضح أن الجولة الأولى تركزت على التعديل الدستوري الثاني عشر وتعديل قانون انتخاب الرئيس والتركيز على السلطة التنفيذية ما بعد 21 يونيو المقبل، بعد انقضاء المدة التي يستند إليها رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة في استمراره رئيسًا للحكومة.

وأشار إلى أن الجولة الثانية والتي ستعقد بعد عيد الفطر مباشرة، ستحمل معها رياح التوافق أكثر من السابق؛ لأن المجتمع الدولي لن ينتظر كثيرًا ولن يصبر على مجلسي النواب والدولة، كاشفًا عن أن هناك خطة احتياطية، حال فشل المجلسين للوصول إلى توافق وإنهاء حالة الجمود والذهاب إلى انتخابات في أقرب الآجال.

وحول ملامح الخطة “ب”، قال المهدوي إن هناك حديثًا عن جمعية أو مؤتمر تأسيسي يحل محل مجلسي النواب والدولة، مهمته إجراء التعديلات الدستورية والإشراف على الانتخابات، مؤكدًا أن هذا المقترح عرض على المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز، والتي أبدت إعجابها به، وأدرجته ضمن البدائل حال فشل المجلسين في الوصول لاتفاق.

أما عن تأثير إغلاق النفط على اجتماعات القاهرة المقبلة، أكد المحلل الليبي أن ما يحدث الآن من إغلاق عدة حقول نفطية في مناطق متفرقة من ليبيا، يعد ورقة ضغط على الدبيبة وحكومته لتسليم السلطة إلى فتحي باشاآغا، ولن توثر على اجتماعات القاهرة التي هدفها الأساسي كسر الجمود وإزالة العراقيل أمام إجراء الانتخابات.

المهدي أشار إلى أن غلق الحقول، يعد رسالة للمجتمع الدولي للضغط على الدبيبة من أجل التسليم، خاصة أن أوروبا تعاني مشكلات في الطاقة والغاز، بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية