صنع الله يبحث مع رئيس الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط الأوضاع المالية للشركة

تابع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله –أمس الاثنين- مع رئيس لجنة إدارة الشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط عبد المولى أبو فايد ، النشاط العام للشركة للعام الجاري 2022.

كما بحث صنع الله مع أبوفايد الخطط الطموحة لصيانة الحفارات ومستهدفات برامج الحفر، والأوضاع المالية للشركة والمتوقع في حال اعتماد الميزانية.

وأكد رئيس الوطنية للنفط خلال الاجتماع على ضرورة أن تكون المراكز التدريبية معتمدة عالمياً وذات جودة عالية، ضمن برامج التدريب الخارجي، حيث اطلع في هذا السياق على التجهيزات التي تخص انطلاق المركز التدريبي الخاص بالشركة في مجال الإنقاذ البحري.

وشدد صنع اللع على وجوب اتخاذ إجراءات السلامة المهنية والمحافظة على العاملين من الحوادث الجسيمة، بتطبيق إجراءات السلامة المتبعة، مطالباً مجلس إدارة الشركة بإعطاء أولوية قصوى لهذا الجانب، مع الالتزام بأهمية تحفيز العاملين والعناصر المهمة وتوفير كافة سبل الراحة في المواقع النفطية.