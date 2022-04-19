زينينغا يؤكد أهمية تركيز الجهود على إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن

ليبيا – استقبل القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومنسق البعثة ريزدون زينينغا الأحد مجموعة من المرشحين للانتخابات البرلمانية في ليبيا وذلك في مقر البعثة في طرابلس.

المرشحون أكدوا بحسب المكتب الإعلامي للبعثة الأممية أهمية تركيز الجهود على إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وعلى ضرورة قيام المفوضة الوطنية العليا للانتخابات بالإعلان عن قائمة المرشحين للانتخابات.

وأعرب المرشحون عن قلقهم من الانسداد السياسي الحالي وحثوا البعثة على إشراك المرشحين البرلمانيين والرئاسيين في المشاورات بغية تيسير الوصول الى انتخابات مبكرة.

بدوره، أكد زينينغا للوفد بأن البعثة والمستشارة الخاصة للأمين العام، ستيفاني وليامز، يدركان بأن الانتخابات كأولوية تمثل السبيل الوحيد للخروج من الانسداد السياسي الحالي ،مشددًا على أهمية احترام رغبات الناخبين والمرشحين الليبيين.

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