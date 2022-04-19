الحاجي: «حفتر» يدخل على المرحلة الثانية من الدمار والوصول بليبيا إلى «النفط مقابل الغذاء»

زعم جمال الحاجي، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، أن المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، سيدخل على المرحلة الثانية من الدمار والوصول بليبيا إلى «النفط مقابل الغذاء»، على حد وصفه.

وقال الحاجي في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “«العميل الأمريكي مجرم الحرب حفتر»، يدخل على المرحلة الثانية من الدمار والوصول بليبيا إلى «النفط مقابل الغذاء» أمام مرأى ومسمع من الإدارة الأمريكية الداعم الرئيسي له”، بحسب تعبيره.

وأضاف “المفترض أن يزيد ضخ النفط من ليبيا لتجاوز أزمة الحرب في أوكرانيا، بينما ما حدث ويحدث العكس وأفهمها كما شئت. ما هو إلا للانتقال لوضع اليد على النفط والغاز الليبي والبداية كانت من تسليم قائد مجرم الحرب السراج وبطانته الفاسدة للموانئ والحقول النفطية بالمثلث النفطي”، وفقا لزعمه.

وتابع “جميعنا يعلم بسرقة العالم للعراق حتى الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان، لهط نصيبه من «كعكة العراق»، إغلاق النفط خيانة وخائن كل من يساهم في هذه المؤامرة، سيتحول النفط المسروق من ليبيا للصرف على الأنظمة الدكتاتورية المستبدة بالمنطقة لدعم التمكين لها”، على حد ادعائه.