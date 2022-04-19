الدولية للهجرة: إعادة أكثر من 4000 مهاجرا إلى ليبيا منذ بداية العام

قالت المنظمة الدولية للهجرة، إن أكثر من 4000 مهاجر أعيدوا إلى ليبيا منذ بداية عام 2022، فيما لقي 95 مصرعهم بحراً بينما فقد أثر 381 آخرين.

وأضافت المنظمة في تقرير صدر الثلاثاء، أنه “تم اعتراض أكثر من 4 آلاف (4013) شخصاً في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا منذ بداية العام”، مبينةً أن “من بين هؤلاء، هناك 122 قاصراً” بحسب وكالة آكي.

وذكر التقرير أن “في الفترة من 10 إلى 16 أبريل وحدها، أعيد 45 مهاجراً”، موضحة أنه “يناير الماضي، واجه 95 مهاجراً مصيرهم المحتوم في محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط”، بينما “سجّل 662 آخرين في عداد المفقودين”، مبيناً أن “في العام الماضي، أوقف 32425 مهاجرا وأعيدوا إلى ليبيا”.

وأشار تقرير المنظمة إلى أن “يوم الجمعة الماضي، شهد آخر حادث غرق لمهاجرين”، إذ “انقلب قارب خشبي صغير كان يحمل على متنه 35 شخصًا قبالة ساحل صبراتة في ليبيا” وقد “تم انتشال ست جثث فقط بينما فقد أثر الـ29 الآخرين”.