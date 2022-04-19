أبوجناح يستعرض الخطة المقترحة لتحسين وتطوير علاج الأورام في ليبيا

ليبيا – عقد نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير الصحة المكلف بحكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها رمضان أبو جناح الأحد اجتماعًا مع مديري المراكز الصحية لعلاج وتشخيص الأورام في ليبيا، بحضور المدير العام للبرنامج الوطني لمكافحة السرطان، ومدير الشؤون الطبية بوزارة الصحة، وعبر الدائرة المغلقة “زوم” كل من مدير مستشفى أورام بنغازي حسن جامع، وعادل عطية، لاستعراض الخطة المقترحة لتحسين وتطوير علاج الأورام في ليبيا.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لرمضان بوجناح سبل تحسين البنية التحتية لمعاهد ومراكز علاج السرطان في ليبيا، وتوطين العلاج بالداخل، وآليات لعلاج بالخارج، وفرص التدريب للعناصر الطبية والطبية المساعدة في كافة المجالات.

وطرح خلال الاجتماع ضرورة توفير المشغلات بالمعامل بكل أنواعها لمساهمتها في إتمام مراحل التشخيص والعلاج خصوصًا مصرف الدم لفصل الصفائح والأنسجة، والتاكيد على استكمال وجهوزية مبنى زراعة النخاع في كل من مصراتة وصبراتة، وهذا بدوره يعزز من آليات توطين العلاج بالداخل.

وأكد أبو جناح توجّه وزارة الصحة إلى توطين العلاج بالداخل وتحسين الخدمات التي يقدمها القطاع الصحي العام، والعمل وإنجاح بناء وتقوية علاج الأورام، والتركيز على المراكز الخمسة المعتمدة من البرنامج الوطني، وهي طرابلس، وبنغازي، وصبراتة، ومصراتة، وسبها.

كما أشار أبو جناح إلى أهمية تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة، والعمل على تضمين الأطباء بالإيفاذ بالخارج عن طريق الترشيح المباشر من المعاهد والمراكز ووفق التخصصات المطلوبة، والتأكيد على وجوب وجود وتفعيل المجالس العلمية للأورام بمجلس التخصصات الطبية.

وأوضح أبو جناح الفائدة من وضع آلية لقاعدة بيانات مشتركة بين المراكز الصحية، ووجوب تنفيذها.

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