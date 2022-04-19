اقتصاد تصريف الأعمال تضيف عددًا من السلع والمواد إلى قائمة السلع المحظور تصديرها

ليبيا – قرر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها محمد الحويج إضافة عدد من السلع والمواد إلى قائمة السلع المحظور تصديرها واستيرادها.

الحويج وفي قراره الذي أطلعت المرصد أوضح أن السلع والمواد تشمل النضائد بجميع أشكالها وأنواعها وألواح الطاقة الشمسية بجميع أشكالها والأنابيب الصناعية (حديد،كريوستيل،الألمنيوم ،نحاس) والكوابل الكهربائية بجميع أنواعها وصفائح الألمونيوم والحديد والسن ستيل وأعمدة الكهرباء والمحولات الكهربائية وصمامات المعدنية بجميع أنواعها، وأسطوانات الغاز الخاصة بأعمال اللحام ومولدات الكهرباء بمختلف أنواعها، والأجهزة والمعدات الكهربائية والالكترونية ومعدات القياس والمضخات بجميع أنواعها”.

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