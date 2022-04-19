لمكافحة الهجرة غير القانونية.. إيطاليا تسلم ليبيا زورقين مجهزين

أعلنت الإدارة العامة لأمن السواحل، الاثنين، تسلّم زورقين من أصل ستة زوارق بحرية، مجهزة بأحدث التقنيات مقدمة من الجانب الايطالي، في إطار تعزيز جهود مكافحة الهجرة غير القانونية.

جاء ذلك خلال اجتماع ضمّ مدير الإدارة العامة لأمن السواحل ومدير أمن منفذ ميناء طرابلس البحري، ورئيس مكتب الشؤون الأوروبية بإدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية وعدد من الأعضاء المعنيين بالإدارات المعنية، بالإضافة إلى المحلق الأمني الإيطالي والوفد المرافق له.

وأوضحت وزارة الداخلية أن المجتمعين توافقوا على بدء موعد التدريب على الزوارق المُستلمة يوم السبت القادم، وإحالة القوائم بقطع الغيار لإجراء الصيانة الدورية للقطع البحرية العاملة، كما تم تحديد موعد وصول بعض المعدات والمستلزمات التشغيلية اللازمة إلى الإدارة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية