باشاغا يتعهد بمحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه

أخبار ليبيا 24 – خبر

أدانت الحكومة الليبية الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي بسيارة مفخخة. والذي وقع بالقرب من البوابة الرئيسية لمركز الدوريات الصحراوية بمنطقة أم الأرانب جنوب غرب ليبيا .

ونشر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة بيانًا اليوم وتمني فيه الشفاء العاجل للجرحى والمصابين .

1/2 تدين الحكومة الليبية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكراً في منطقة أم الأرانب بسيارة مفخخة، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين. — فتحي باشاغا Fathi Bashagha (@fathi_bashagha) April 19, 2022

وجددت الحكومة في البيان نفسه التزامها باتخاذ كافة التدابير لإيجاد حلول جذرية للأزمة الأمنية الراهنة. ومحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه والتصدي لمصادر تمويله وفق استراتيجية متطورة بالتعاون مع المجتمع الدولي.

2/2 تجدد الحكومة التزامها بإتخاذ كافة التدابير لإيجاد حلول جذرية للأزمة الأمنية الراهنة، ومحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه والتصدي لمصادر تمويله وفق استراتيجية متطورة بالتعاون مع المجتمع الدولي. — فتحي باشاغا Fathi Bashagha (@fathi_bashagha) April 19, 2022

وأوضحت المصادر. في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن التفجير الإرهابي كان يستهدف تمركز اللواء طارق بن زياد المعزز، ونتج عنه سقوط جريحين فقط.

وأضافت المصادر، أن التفجير لم يسفر عنه أي وفيات، مشيراً إلى أن السيارة المفخخة تم تفجيرها عن بعد.

وقال مدير التوجيه المعنوي في قوات الجيش اللواء خالد المحجوب إنه في محاولة يائسة لإثبات قدرتهم على القيام بعمليات إرهابية. تنظيم داعش يقوم بتفجير سيارة مفخخة بتقنية التشغيل عن بعد أمام معسكر سرية الدوريات الصحراوية. التابع للواء طارق بن زياد المعزز في منطقة أم الأرانب.

وأضاف المحجوب، على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أنه ”لم تكن هناك أي خسائر بشرية“.

يشار إلى أن القوات المسلحة تمكنت خلال الأعوام الماضية من تضييق الخناق على التنظيمات الإرهابية في مناطق الجنوب. بعد القضاء عليها في مدن بنغازي ودرنة وسرت.