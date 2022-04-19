“أهالي مصراتة المتضررين من تاورغاء”: نمهل حكومة الدبيبة أسبوعاً لصرف تعويضاتنا

أصدر مجموعة من أهالي مدينة مصراتة، بيانًا مصورًا وصفوا فيه أنفسهم بـ “المتضررين من هجوم متطوعي تاورغاء عليهم في 2011″، وطالبوا خلال البيان رئيس حكومة الوحدة بصرف التعويضات “حتى لا يحدث مالا يحمد عقباه”. بحسب نص البيان.

وشدد الأهالي في البيان؛ على أنهم “لم يقبلوا بالصلح مع تاورغاء جملة وتفصيلاً إلا لهدف وطني بحت وهو تغليب مصلحة الوطن على ما سواها ونهج سنة العفو والتصالح وجبر الضرر لنكون قدوة لباقي الأطراف المتصارعة في بلادنا وما خلفته الحرب من مآسي وفتن أدت لتمزيق النسيج الاجتماعي”.

وأوضح البيان؛ أنه “منذ توقيع اتفاق مصراتة تاورغاء عام 2017، لم يتم تنفيذ مادته الثالثة بشأن جبر الضرر، وسط تخاذل الحكومات المتعاقبة بما فيها الحكومة الحالية”.

وهدد أهالي مصراتة في بيانهم بتعطيل المصالحة وقاموا بإمهال حكومة الوحدة المؤقتة، أسبوعًا واحدًا لصرف تعويضاتهم؛ وقالوا في نص بيانهم؛ “نفذ صبرنا وأصبح التهديد بفسخ هذا الاتفاق هو السبيل الوحيد لضمان حقوقنا”.

وختم البيان؛ أن “الحكومات المتعاقبة وحكومة الوحدة لم يعيروا اهتمامًا لمطالبنا، باعتبار أن الاتفاقية ألزمت الحكومة بالتعويض”، مردفًا؛ “نطالب الحكومة بدفع مستحقاتنا بأسرع وقت ممكن، واستكمال إجراءات الملف الصحي وإعادة الإعمار للمناطق المتضررة المذكورة بالاتفاق في مدة أقصاها أسبوع، وإلا سيحدث ما لا يحمد عقباه”.