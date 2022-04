جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، التأكيد على دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين، مشددًا على أهمية إخراج ليبيا من الوضع الدقيق الحالي الذي تشهده منذ تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر الماضي.

ودعا أبو الغيط، خلال لقائه بالمستشارة الأممية ستيفاني وليامز، الاثنين، إلى ضرورة رسم ملامح العملية الانتخابية المرجوة التي يتطلع إليها الليبيون الذين سبق لهم التسجيل في سجل الناخبين لدى مفوضية الانتخابات ووضع أسسها القانونية.

من جانبها، شددت وليامز على الدور المهم للمنظمات الإقليمية ودول الجوار في دعم ليبيا بشكل بنّاء؛ للمضي قدمًا نحو انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية، معربةً عن امتنانها للدعم الذي تقدمه الجامعة العربية للجهود الأممية.

The post أبو الغيط يجدد دعمه للجهود الأممية في ليبيا appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية