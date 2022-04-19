وزارة الاقتصاد تبحث صعوبات مراقبة أسعار السلع

بحث وزير الاقتصاد المكلف بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد الصعوبات التي تواجه الإدارات والمكاتب في مراقبة أسعار السلع وانسيابها بالسوق المحلي في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية أن وزير الاقتصاد عقد اجتماعاً الاثنين ضمّ وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بديوان الوزارة فرع المنطقة الشرقية لمتابعة الأوضاع الاقتصادية بالمنطقة والوقوف الصعوبات التي تواجه الإدارات والمكاتب في مراقبة أسعار السلع وانسيابها بالسوق المحلي.

واستعرض الاجتماع نشاط ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية ودور مراقبات الاقتصاد والتجارة بالمناطق في متابعة الأنشطة التجارية والسوق المحلي وتعزيز حماية المستهلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية والضبطية بهدف تحسين مستوى الخدمات.