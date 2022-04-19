بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 19 ابريل 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 19 ابريل 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء عام:طقس ربيعي معتدل هذا اليوم علي أغلب مناطق ليبيا, ومن المتوقع أن تتأثر المناطق الغربية بمنخفض صحراوي بداية من يوم

الغد مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة تسبب في هبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق مع إرتفاع في درجات الحرارة.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة(خاصة من مساء يوم الغد) مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(20-26)مْ وتسجل ارتفاع بداية من يوم الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً على بعض المناطق الساحلية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباحاً على الجبل الأخضر , ومن المتوقع تكون ضباب على المرتفعات الجبلية الليلة وصباح الغد.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تقل سرعتها من مساء يوم الغد.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(20- 26)مْ , ولا تتجاوز (15)مْ علي مناطق الجبل الأخضر, وتسجل ارتفاع يوم الغد علي أغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وتنشط يوم الغد مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(26-31)مْ، وتسجل ارتفاع يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(28- 32)مْ ,وتسجل ارتفاع يوم الخميس.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:39)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:31).