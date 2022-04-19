الزائدي: المافيا الغربية المحمية من دول نافذة في ليبيا تهرب بكل طاقتها النفط

أكد مصطفى الزائدي، القيادي بالنظام السابق، أن المافيا الغربية المحمية من دول نافذة في ليبيا تهرب بكل طاقتها النفط الليبي.

وقال الزائدي في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “بعد التأكد من أن الباخرة التركية الغارقة قبالة تونس تحمل نفط ليبي مهرب، هل ما زال هناك من يتصور أن تهريب النفط هو تلك الصهاريج القليلة التي تعبر الصحراء نحو الجنوب؟”.

وأضاف “الحقيقة المافيا الغربية المحمية من دول نافذة في ليبيا تهرب بكل طاقتها النفط الليبي. لا مبرر للمطالب بتصدير النفط”.