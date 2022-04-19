شاهد في «وسط الخبر».. في أوباري مبادرة للم شمل «الطوارق»

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» المذاعة عبر قناة «الوسط Wtv»، مساء الإثنين، الضوء على مبادرة «لم الشمل» الهادفة إلى دمج المجالس الممثلة لمكون الطوارق في مجلس واحد.

وخلال الحلقة، تحدث الأكاديمي وعضو المبادرة التي أُطلقت من مدينة أوباري، أكلي شكا عن المبادرة، موضحًا أنها وليدة كثير النقاشات والحوارات بين مختلف فئات مجتمع الطوارق، وأنها تستهدف لم الشمل وإصلاح البيت الداخلي، ونفى أن يكون هناك اختلاف حقيقي بين الطوارق، مؤكدًا ضرورة الاتحاد والوحدة بدلًا من الانقسام والتشظي.

– أكاديميون ونشطاء طوارق في أوباري يطلقون مبادرة إصلاحية للم الشمل

وأطلقت المبادرة، السبت، على يد مجموعة من الأكاديميين والنشطاء الطوارق بمدينة أوباري، ومن المقرر أن يجري من خلالها عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع مختلف المجالس الاجتماعية والشبابية التابعة للطوارق بمختلف انتماءاتهم السياسية.

وسبق أن قال شكا في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن المبادرة تستهدف «إصلاح البيت الداخلي لمكون الطوارق في ليبيا لا سيما في ظل الانقسام والتشظي السياسي والاجتماعي الذي أصبح يهدد وجودهم ومستقبلهم ومستقبل أطفالهم».