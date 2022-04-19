الحكومة الليبية تستنكر استهداف معسكر القوات المسلحة بمنطقة أم الأرانب 

العنوان – طبرق

استنكرت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب بأشد العبارات العمل الإرهابي الذي استهدف معسكر القوات المسلحة بمنطقة أم الأرانب من خلال سيارة مفخخة.

وأكدت الحكومة في بيان لها على ضرورة مكافحة ظاهرة الإرهاب بكل أشكالها وصورها في جميع مناطق ومدن الدولة الليبية، ووضع حد لهذه الجرائم والانتهاكات وتقديم مرتكبيها إلى العدالة وفق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات وقرارات من شأنها تجفيف منابع تمويل هذه التنظيمات الإرهابية وتسليحها ومعاقبة من يقف وراء ذلك.

ودعت الحكومة الليبية للعمل على معالجة الأسباب الجذرية السياسية والاجتماعية والاقتصادية الكامنة وراء ظاهرة الإرهاب، بما ذلك مشاكل الفقر والبطالة التي تجعل من بعض الشباب فريسة للاستقطاب من قبل التنظيمات الإرهابية كداعش وغيرها.

وطالبت المجتمع الدولي بتقديم الدعم اللازم للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، واتخاذ خطوات جادة في دعم وبناء المؤسسات الأمنية والعسكرية خاصةً بالعتاد والتدريب والخبرة، حتى تتمكن الحكومة الليبية من بسط سيطرتها وسيادتها التامة على كامل أراضيها، واستلام مقراتها ومؤسساتها في مدينة طرابلس.

يشار إلى أن مركز تدريب تابع للواء طارق بن زياد في منطقة أم الأرانب استهدف من خلال سيارة مفخخة ما أسفر عن سقوط 3 جرحى أحدهم في حالة حرجة.