تخريج الدفعة 17 من طلاب معهد الدراسات الدبلوماسية

أقام معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية والتعاون الدولي حفل تخريج الدفعة الـ 17 للعام الدراسي 20212022 من الطلبة والطالبات الدبلوماسيين والبالغ عددهم 242 من جميع مدن ومناطق ليبيا.

‎وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية أن وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية محمد عيسى أعرب خلال الحفل الذي أقيم في العاصمة طرابلس عن التهنئة الخالصة لخريجي الدفعة 17 للمعهد الدراسات الدبلوماسية بعد استكمال دورة إعداد الملحقين الدبلوماسيين بنجاح.

‎وحضر الحفل وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية محمد عيسى بالإنابة عن الوزيرة، ووكيل وزارة الصناعة والمعادن مصطفى سمو، ومدراء الإدارات بوزارة الخارجية، ومدير معهد الدراسات الدبلوماسية عياد البي وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد الدبلوماسي وعدد من المسؤولين وممثلي الوزارات بحكومة الوحدة الوطنية.

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