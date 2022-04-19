الأرصاد الجوية: طقس ربيعي معتدل على أغلب مناطق ليبيا

العنوان – طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء أن يكون الطقس ربيعي معتدل هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا.

وأضاف المركز عبر حسابه على “فيسبوك” أن السحب تتكاثر من حين لآخر مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة صباح اليوم على مناطق الجبل الأخضر.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة هذا اليوم مابين (17 – 23) مْ على مناطق الشمال، بينما تكون على مناطق الوسط والجنوب مابين ( 25 – 31 ) مْ.

وذكر أنه من المتوقع أن تتأثر مناطق غرب ليبيا بداية من يوم الغد بامتداد منخفض صحراوي مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة وهبوط في الرؤية الأفقية على بعض المناطق وارتفاع في درجات الحرارة، ويصل تأثير المنخفض على المناطق الشرقية بدايةً من يوم الخميس.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الأجواء تعود تدريجياً للاعتدال على المناطق الغربية بدايةً من يوم الجمعة.