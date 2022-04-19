أنباء عن تسجيل حالة مصابة بالجذام في ليبيا

أفادت أنباء عن تسجيل مستشفى بئر أسطى ميلاد للأمراض الجلدية بتاجوراء حالة مصابة بمرض الجذام منذ شهرين، بعد تسجيل آخر ظهور للمرض المعدي في ليبيا منذ سنتين.

ويعد مرض الجذام، الذي تسببه بكتيريا جرثومية من الأمراض المعدية التي تظهر على شكل تقرحات جلدية شديدة تتفاقم لتتسبب تلفًا في الأعصاب في الذراعين والساقين ومناطق الجلد حول الجسم، بالإضافة إلى ضعف العضلات، كما لا تتوفر للمرض أي لقاحات معتمدة للوقاية منه.

ويفاقم اكتشاف حالات إصابة بمرض الجذام الوضع الصحي في البلاد، مع توطن بعض الأمراض في البيئة الليبية كمرض اللشمانيا، في ظل غياب استراتيجيات وطنية للحد من انتشار وتوطن الأمراض والأوبئة.

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