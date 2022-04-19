الأرصاد الجوية: طقس ربيعي معتدل لليوم ومنخفض صحراوى للمناطق الغربية غدا

طرابلس 19 أبريل 2022 (وال) _ توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية عبر نشرته الدورية، الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة، بداية من اليوم الثلاثاء.

الملخص العام

طقس ربيعي معتدل هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا, ومن المتوقع أن تتأثر المناطق الغربية بمنخفض صحراوي بداية من يوم

الغد مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة تسبب في هبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق مع إرتفاع في درجات الحرارة.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة(خاصة من مساء يوم الغد) مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(20-26)مْ وتسجل ارتفاع بداية من يوم الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً على بعض المناطق الساحلية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباحاً على الجبل الأخضر , ومن المتوقع تكون ضباب على المرتفعات الجبلية الليلة وصباح الغد.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تقل سرعتها من مساء يوم الغد.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(20- 26)مْ , ولا تتجاوز (15)مْ على مناطق الجبل الأخضر, وتسجل ارتفاع يوم الغد على أغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وتنشط يوم الغد مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(26-31)مْ، وتسجل ارتفاع يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(28- 32)مْ ,وتسجل ارتفاع يوم الخميس. (وال _ طرابلس) ف و

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