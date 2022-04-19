الحويج يقرر منع استيراد وتصدير هذه السلع

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أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج، قرارا بإضافة عدد من السلع والمواد إلى قائمة السلع المحظور تصديرها واستيرادها.

وأوضح وزير الاقتصاد، خلال القرار، أن السلع والمواد تشمل النضائد بجميع أشكالها وأنواعها، وألواح الطاقة الشمسية بجميع أشكالها. والأنابيب الصناعية (حديد،كريوستيل،الألمنيوم ،نحاس) والكوابل الكهربائية بجميع أنواعها، وصفائح الألمنيوم، والحديد. والاستانلس ستيل.

إضافة إلى أعمدة الكهرباء، والمحولات الكهربائية، وصمامات المعدنية بجميع أنواعها. وأسطوانات الغاز الخاصة بأعمال اللحام ومولدات الكهرباء بمختلف أنواعها، والأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية، ومعدات القياس والمضخات بجميع أنواعها”.