نصية: يجب مواجهة العبث الدولي وإيجاد الحلول لاستعادة الدولة

أكد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، أن الهروب إلى اختراع آليات للإنفاق بعيداً عن أسس الدولة، ما هو إلا تكريس لاستمرار الفوضى والتدخل الخارجي وإهدار للموارد.

وقال نصية في تصريحات له، نقلتها صحيفة «الشرق الأوسط»: “إن الحديث كثر هذه الأيام من بعض السفراء والمسؤولين الدوليين حول استقلال المصرف المركزي ومؤسسة النفط والمؤسسة الليبية للاستثمار، وضرورة حمايتهم من التجاذبات السياسية، وهناك من ذهب بعيداً للتفكير في آلية إنفاق بديلة عن القوانين واللوائح الليبية”.

وأضاف “لذلك لا بد من علو الصوت ومواجهة هذا العبث الدولي والإقليمي؛ وإيجاد الحلول التي تقود إلى استعادة الدولة”.