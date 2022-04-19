ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

19 April, 2022

كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أنه تطرق رفقة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى عدد من الملفات، أهمها “عقد الإنتخابات القادمة في ليبيا. وكذا تصور للحكومة في هذا المشروع المهم والإنتقال بليبيا من دائرة الإنتقالية إلى الإستقرار واختيار الشعب الليبي”.

كما أضاف الدبيبة، أنه تم التطرق “لدور الجزائر في دعم الإنتخابات وإجرائها في أقرب وقت ممكن. كما تم التطرق لضرورة زيادة التعاون الإقتصادي بين البلدين. خاصة في مجال النفط والغاز بعد الظروف العالمية بهدف زيادة الانتاج والتنسيق للتحكم في الأسعار وتسويقها”.

وأشار الدبيبة في ذات السياق، إلى أن الحكومة ستقوم بخطوات رادعة ضد العبث في ثروات الشعب الليبي. والقرار السيادي في ليبيا هو قرار شرعي ودولي”. كما تطرقنا “إلى إمكانية عقد لقاء أو مؤتمر لوزراء خارجية الدول بشأن ليبيا. و ندعم هذا الاتجاه لتغطية الخطوات المهمة التي يدعمها العالم للانتخابات في ليبيا.

من جهته شكر الدبيبة، رئيس الجمهورية على الإستقبال، وكذا الجزائر موقفا ودولة وشعبا بسبب موقفهم مع ليبيا. كما هنأ الشعب الجزائري برمضان المبارك.

للإشارة فقد وصل أمس الإثنين رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة إلى الجزائر، وكان في إستقباله الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن بمطار هواري بومدين الدولي.

كما حظي عبد الحميد الدبيبة باستقبال من طرف رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، حيث توسع اللقاء الذي جرى بمقر رئاسة الجمهورية ليشمل وفدي البلدين. ليغادر بعدها حيث كان في توديعه بمطار هواري بومدين الوزير الأول ايمن بن عبد الرحمن.