السايح يوضح حقيقة الحالة المصابة بمرض الجذام

العنوان – طرابلس

قال مدير مركز مكافحة الأمراض حيدر السائح، إن الحالة المصابة بمرض الجذام هي الحالة الوحيدة في البلاد حاليا.

وأضاف السايح في تصريحات صحفية أن الحالة تم تحويلها إلى مستشفى بطرابلس، وهي تحت العلاج الآن.

وأوضح مدير المركز أن هذا المرض قابل للعلاج وعلاجه متوفر، وإجمالي حالاته في ليبيا 3 فقط، إحداها في بنغازي، والأخرى في طرابلس.

وأكد أن هذه الحالات تلقتا العلاج منذ فترة، وهذه هي الحالة الثالثة، حيث أحيلت من تاورغاء إلى مصراتة، ومنها إلى طرابلس.

وكان مستشفى بئر الاسطى ميلاد التخصصي أعلن أنه خلال شهرين استقبل حالة جذام، مؤكدًا أنه يعتبر أمر خطير بعدما انقرض السنوات الماضية ولم تسجل أي حالة من سنتين.