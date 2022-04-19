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البريقة توقف خدماتها عن الخطوط الجوية الليبية والأفريقية

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أوقفت شركة البريقة لتسويق النفط بيع وقود الطيران لشركتيْ الخطوط الجوية الليبية والخطوط الجوية الأفريقية، بحسب بيان صدر عنها في وقت مبكر الثلاثاء.

وعزت البريقة سبب وقف خدماتها المقدمة لشركات الطيران إلى تأخر هذه الشركات في سداد المستحقات المالية المقدرة بالملايين، نظير سحبها الوقود؛ الأمر الذي يعد مخالفًا للقوانين واللوائح المعمول بها.

وأشار البيان إلى أن عدم دفع أقساط المستحقات المالية يعد مخالفة قانونية، ويتسبب في إضرار جسيم بالمال العام، موضحة عدم التزام شركتيْ الطيران بالاتفاق المبرم مع اللجنة العليا للديون التابعة لشركة البريقة بشأن سداد الدفعات المالية مقابل الخدمات.

 

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قناة 218 الليبية

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