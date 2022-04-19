الارصاد توضح تفاصيل المنخفض الصحراوي القادم غداً والمناطق المتأثرة

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء 19/ 04 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد طقس ربيعي معتدل هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا, وتتكاثر السحب من حين لأخر مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة صباح اليوم علي مناطق الجبل الأخضر.

ووفقا للتقرير تكون درجات الحرارة هذا اليوم مابين ( 17 – 23 ) مْ علي مناطق الشمال ، بينما تكون على ( مناطق الوسط والجنوب ) مابين ( 25 – 31 ) مْ.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تتأثر مناطق غرب ليبيا بداية من يوم الغد بإمتداد منخفض صحراوي مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة وهبوط في الرؤية الافقية على بعض المناطق وارتفاع في درجات الحرارة، ويصل تأثير المنخفض على المناطق الشرقية بدايةً من يوم الخميس.

وبحسب التقرير تعود الأجواء تدريجياً للإعتدال على المناطق الغربية بدايةً من يوم الجمعة.

والله اعلم